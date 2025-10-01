В "Великой Молдове" призвали оппозицию отказаться от депутатских мандатов

Флаги Молдовы на фоне часов. Фото Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac177018-e02c-4a1d-923b-3f7bc497d441/conversions/c606cd13-64a1-432f-a494-b73c4afb873e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac177018-e02c-4a1d-923b-3f7bc497d441/conversions/c606cd13-64a1-432f-a494-b73c4afb873e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac177018-e02c-4a1d-923b-3f7bc497d441/conversions/c606cd13-64a1-432f-a494-b73c4afb873e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac177018-e02c-4a1d-923b-3f7bc497d441/conversions/c606cd13-64a1-432f-a494-b73c4afb873e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лидер молдавской оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ призвала парламентскую оппозицию отказаться от депутатских мандатов в знак протеста против фальсификации состоявшихся парламентских выборов, что, по ее словам, заставит власти провести повторные выборы, пишет РИА Новости.

По итогам парламентских выборов в Молдове 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2 %; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8 %. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдову на ближайшие 4 года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.

"Публичное обращение к парламентской оппозиции: если вы продолжаете утверждать, что выборы были сфальсифицированы, проявите политическую зрелость и откажитесь от депутатских мандатов. В соответствии с Избирательным кодексом, кандидаты имеют право отказаться от мандата до момента принесения присяги. В случае если количество отказов исчерпает списки, парламент не сможет быть легитимно сформирован, что приведет к повторным выборам", - написала Фуртунэ в своем Telegram-канале.

Она указала на многочисленные факты фальсификаций на выборах.

"Оппозиционные партии призываются отказаться от мандатов депутата парламента в знак протеста против недавно состоявшихся парламентских выборов, которые были охарактеризованы как глубоко сфальсифицированные и сопровождавшиеся серьезными нарушениями: урны, заполненные с самого утра, многократное голосование, массовая транспортировка избирателей, манипуляции в СМИ, исключение партии "Великая Молдова" непосредственно перед голосованием, а также использование административных ресурсов партией ПДС", - подчеркнула она.