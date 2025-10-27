В Вильнюсе из-за перебоев с электричеством без света остались 21 тыс. человек

27 октября в Вильнюсе без света остались 21 тыс. горожан. Перебои с подачей электричества наблюдались сразу в нескольких микрорайонах. При этом полностью устранить последствия аварии не удалось до сих пор.

Теперь в столицах Прибалтики дают о себе знать проблемы с балансировкой перетока энергии. Кроме того, Эстония, Латвия, Литва теперь зависят от поставок электричества из Скандинавии и Финляндии, что ведет к непредсказуемым скачкам цен. На прошлой неделе, к примеру, был зафиксирован рекорд - 1170 евро за МВт•ч.