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В Вологодской области обрушился мост - 12 человек пострадали
Автор:Редакция news.by
В Вологодской области произошло обрушение подвесного пешеходного моста во время крестного хода. В результате инцидента пострадали 12 человек, пишет БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.
Несчастный случай произошел 12 июля в Никольском округе. Во время крестного хода по мосту через реку Юг шли около 25 человек. В результате обрушения пострадали люди.
По данным главы Никольского округа Дмитрия Мишенева, травмированы 12 человек. Из них двое находятся в стационаре, еще один - в областном травматологическом центре. Девять человек получают амбулаторное лечение.
По факту ЧП работают экстренные службы и администрация.