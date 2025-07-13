В Вологодской области обрушился мост - 12 человек пострадали

Фото: Пресс-служба прокуратуры Вологодской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68367051-7043-403c-ae8d-41bd3de4e3f7/conversions/602cb285-104e-4c3a-9269-a295ffc3009c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68367051-7043-403c-ae8d-41bd3de4e3f7/conversions/602cb285-104e-4c3a-9269-a295ffc3009c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68367051-7043-403c-ae8d-41bd3de4e3f7/conversions/602cb285-104e-4c3a-9269-a295ffc3009c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68367051-7043-403c-ae8d-41bd3de4e3f7/conversions/602cb285-104e-4c3a-9269-a295ffc3009c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Пресс-служба прокуратуры Вологодской области

В Вологодской области произошло обрушение подвесного пешеходного моста во время крестного хода. В результате инцидента пострадали 12 человек, пишет БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

Несчастный случай произошел 12 июля в Никольском округе. Во время крестного хода по мосту через реку Юг шли около 25 человек. В результате обрушения пострадали люди.

По данным главы Никольского округа Дмитрия Мишенева, травмированы 12 человек. Из них двое находятся в стационаре, еще один - в областном травматологическом центре. Девять человек получают амбулаторное лечение.