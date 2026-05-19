В Житомире дезертир устроил резню на улице
Автор:Редакция news.by
В Украине все чаще стали происходить вооруженные нападения. В Житомире задержан мужчина, который бегал по улицам и нападал на людей с ножом. Подозреваемый успел ранить двоих, прежде чем его арестовали. По данным полиции, он находился в розыске как самовольно оставивший часть. Дезертиру уже предъявили обвинение в покушении на убийство.
Ранее в Хмельницкой области во время проверки документов водитель, который был лишен прав, напал на правоохранителей. Один из них погиб, второй был ранен. В апреле в Киеве вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям, убив шесть человек.