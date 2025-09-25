Варшава намерена сбивать дроны над Беларусью и Украиной

Очередные провокации со стороны польского режима. После критически невыгодной для самих же поляков блокировки границы с Беларусью Варшава снова нагнетает ситуацию. Теперь, похоже, в сторону прямого военного вмешательства.

Власти обсуждают поправки к закону, которые позволят сбивать дроны и ракеты еще до пересечения польской границы, то есть на территории Беларуси и Украины. Причем принимать решение они хотят без одобрения НАТО. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на доклад правительственной комиссии. Параллельно в Варшаве обсуждается отмена уголовного преследования поляков, воюющих за ВСУ. В последнее время складывается впечатление, что Варшава осознанно все глубже втягивается в конфликт, от которого ранее активно старалась дистанцироваться.