Варшава не выдаст Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Варшава отказывается выдавать Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", об этом заявил премьер польского режима. Туск отметил, что это противоречит интересам страны.

По его словам, Варшава действует в рамках закона, но при этом учитывает свои национальные интересы, которые, как он подчеркнул, не совпадают с интересами Германии в деле о "Северных потоках".

Туск отметил, что дело имеет не только юридическое, но и политическое измерение. Речь идет о гражданине Украины, который на прошлой неделе был задержан польскими спецслужбами по запросу Германии.

В миреЕвропа

Дональд ТускПольшаГерманияСеверные потоки