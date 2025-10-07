Варшава не выдаст Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Варшава отказывается выдавать Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", об этом заявил премьер польского режима. Туск отметил, что это противоречит интересам страны.

По его словам, Варшава действует в рамках закона, но при этом учитывает свои национальные интересы, которые, как он подчеркнул, не совпадают с интересами Германии в деле о "Северных потоках".