Варшава отказывается принимать беженцев по миграционному пакту ЕС
Автор:Редакция news.by
Варшава окончательно решила не принимать мигрантов по миграционному пакту. Страна уже подала заявку в Еврокомиссию на освобождение от обязательств по приему мигрантов в рамках механизма солидарности, который предусмотрен миграционным пактом ЕС.
Польские власти заявили, что не будут ни принимать мигрантов, ни платить финансовую компенсацию за отказ. Ранее Еврокомиссия сама предложила ряду стран оформить отказ из-за усилившегося миграционного давления.