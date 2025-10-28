Варшава строит 3 завода по производству артиллерийских снарядов

Прибалтика стала накалять обстановку. И впереди всех провокаторов Литва. Правительство этой республики намерено полностью закрыть границу с Беларусью. Окончательное решение должны вынести 29 октября.

Пока же ввели ограничения. Например, через пункт "Мядининкай" пропускают только дипломатов, транзитных пассажиров в Калининград, граждан ЕС и обладателей ВНЖ в Литве.

Причиной такой, как сказал Президент Беларуси, "аферы" Литва называет проникновение якобы неопознанных объектов, которые приняли за метеозонды.

Однако местная Генпрокуратура уже признала, что доказательств гибридной атаки нет.

А пока Прибалтика провоцирует и отвлекает внимание, Польша строит сразу три военных завода. Там будут производить артиллерийские снаряды.

Предприятия должны достигнуть объема 180 тыс. единиц в год, а это рост производства в 35 раз.