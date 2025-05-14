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Варшава закупила для военных целей разведывательные спутники на сумму 230 млн евро
Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на закупку трех разведывательных спутников. Их цена составляет более 230 млн евро.
Глава военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что этот день стал великим для польской армии. С этих пор Польша сможет получать не только оптические, но и монохромные снимки местности в высоком разрешении в любую погоду. Первые разведданные польские военные начнут получать уже в 2027 году.
Фото: РИА Новости