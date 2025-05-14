Варшава закупила для военных целей разведывательные спутники на сумму 230 млн евро

Глава военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что этот день стал великим для польской армии. С этих пор Польша сможет получать не только оптические, но и монохромные снимки местности в высоком разрешении в любую погоду. Первые разведданные польские военные начнут получать уже в 2027 году.