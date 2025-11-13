Вашингтон готовит масштабные исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Если раньше тарифные поблажки касались металлов, минералов, антибиотиков и даже экзотических авокадо с бобами ванили, то теперь в центре внимания куда более приземленные радости: говядина и цитрусовые.