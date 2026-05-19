Вашингтон хочет взять все ресурсы Гренландии под свой контроль

США пытаются добиться разрешения для своих военных бессрочно размещаться в Гренландии, даже если остров получит независимость. Это утверждает Washington Post со ссылкой на чиновников из США, Дании и Гренландии.



Помимо этого, по информации издания, обсуждается вето США на любые значительные инвестиции в Гренландию, чтобы якобы исключить рост влияния предполагаемых противников Вашингтона в регионе.



Этот пункт переговоров вызывает неодобрение и в Гренландии, и в Дании. Более того, Вашингтон также заинтересован в добыче в Гренландии нефти, урана и критических минералов. Как отмечает издание, требования США настолько серьезны, что чиновники Гренландии видят в них посягательство на суверенитет. Они заявили, что американские требования свяжут им руки на несколько поколений.