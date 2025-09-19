Вашингтон продаст Польше военную технику на 780 млн долларов

США одобрили продажу Польше партии из более 2500 противотанковых ракет "Джавелин" на сумму 780 млн долларов. Также поставка включает более 250 пусковых установок.

По заявлению Пентагона, сделка направлена на укрепление обороноспособности союзника по НАТО и модернизацию его арсенала.