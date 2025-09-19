3.64 BYN
Вашингтон продаст Польше военную технику на 780 млн долларов
Автор:Редакция news.by
США одобрили продажу Польше партии из более 2500 противотанковых ракет "Джавелин" на сумму 780 млн долларов. Также поставка включает более 250 пусковых установок.
По заявлению Пентагона, сделка направлена на укрепление обороноспособности союзника по НАТО и модернизацию его арсенала.
Вывод один - это милитаристские планы под видом обороны безопасности. В Вашингтоне считают, что поставки помогут Польше "защищать суверенную территорию" и выполнять обязательства перед альянсом.