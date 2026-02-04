Стало известно место проведения переговоров США и Ирана. Вашингтон согласился встретиться с делегацией Тегерана в Омане, как запрашивала иранская сторона. Консультации могут состояться уже 6 февраля.



В диалоге также примут участие представители Пакистана. Как заявили в МИД страны, они были приглашены на ирано-американские консультации, и позиция Исламабада будет "принята во внимание в ходе переговоров".