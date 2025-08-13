Вечеринки в Лас-Вегасе и дорогие подарки: как в ЕС процветает коррупция

Дорогие подарки, роскошная жизнь за счет государственного бюджета, серые схемы на закупках и, конечно, неприкрытая коррупция. В общем, повседневная жизнь западного чиновника наполнена большими искушениями.

Финансовые потоки, которые приходится распределять по долгу службы, неистово манят своей привлекательностью. Организация Transparency International отмечает стремительный рост коррупции в странах Европейского союза. Тенденция сохраняется уже несколько лет подряд.

Так, 4 августа 2025 года правительство Литвы в полном составе ушло в отставку по причине коррупционного скандала, в который угодил премьер-министр этой страны Гинтаутас Палуцкас. Он успешно осваивал дотации из европейского бюджета через подставные фирмы и компании, принадлежавшие его супруге. После того как семейный подряд вскрылся, Палуцкас попытался спрятаться от скандала у себя на даче. Политик заявил, что ему нужно собирать мед, для чего в спешном порядке отправился в отпуск, но липкие руки спрятать не получилось, и скандал приобрел слишком широкий резонанс.

Аналитик Юлия Абухович предположила, что экс-премьер нарушил правила. Ведь при распределении денег они выполняют какие-то обязательные условия, то есть они не являются окончательным бенефициаром всех доходов. Они являются исключительно прослойкой, которая занимается распределением средств. Основные бенефициары находятся среди тех, кто выделяет эти деньги, обогащается за счет них. "Возможно, он нарушил правила, по которым им выдавались какие-то средства. Мол, вы не должны их забирать себе, они должны уходить обратно, но мы вам за это дадим какие-то другие бонусы. Например, могут лоббировать интересы, предлагать загранкомандировки, предоставлять удобные места для дальнейшего трудоустройства после того, как уйдут с госслужбы", - добавила она.

В марте 2024 года со своего поста "вылетел" глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, который так радел за будущее страны и ее статус на международной арене, что потратил из бюджета 613 тыс. евро на перелеты в бизнес-джетах. На те же цели латвийского министра уже из европейской казны ушло почти 1,5 млн евро. Чиновник вину не признал, ответственность переложил на клерков из канцелярии, которые обеспечивали его визиты. Сам Кариньш утверждал, что не знал о стоимости перелетов и не вникал в эти вопросы. Акцию по просвещению министра устроили представители объединенного позиционного списка. Их запрос инициировал расследование, которое вскрыло растраты.

Кришьянис Кариньш:

"Я подал в отставку как министр иностранных дел. Это произойдет 10 апреля, поскольку следующее очередное заседание Сейма назначено на 11 апреля, когда Сейм сможет проголосовать за нового министра иностранных дел. Спасибо за внимание".

Одним из самых аскетичных прибалтийских политиков по праву считается президент Литвы Гитанас Науседа, который в мае 2023 года вместе с супругой отправились в Лондоне на мюзикл "Призрак оперы". Он оплатил билеты за счет литовского диппредставительства в Великобритании. После того как информация просочилась в прессу и вспыхнул скандал, посол возместил 1,6 тыс. евро из собственных средств. В итоге получилось, что Науседа ходит по театрам за счет дипломата. Такой поворот событий вызвал еще больше этических вопросов. Отдельные депутаты Сейма оценили произошедшее как взятку. Использование государственного бюджета в личных целях - неотъемлемая практика среди прибалтийских политиков. В какой-то момент они перестали отличать свое и чужое.

Воспользовался служебным положением и министр юстиции Эстонии Калле Лаанет. Чиновник провернул схему с арендой квартиры у пасынка за государственные деньги. За несколько лет он освоил бюджет на сумму 12 тыс. евро, поэтому портфель министру пришлось сдать раньше установленного срока.

Тонут в публичных скандалах, как правило, только мелкие "шпроты". Крупная "рыба", ощущая приближающийся вылов, старается перейти в высшую лигу. Все коррупционные скандалы и уголовные преследования остаются позади, когда ты попадаешь в наднациональные органы власти.

Таким спасательным кругом воспользовалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В 2018 году она, находясь в должности министра обороны ФРГ, попала под расследование "Дела консультантов". Фактически, речь шла о мертвых душах, на которые из бюджета военного ведомства утекло более 70 млн евро.

Минобороны не проверяло целесообразность закупаемых услуг и их качество. Сама "армия консультантов" формировалась без проведения необходимых торгов. Кому уходили деньги, установить так и не удалось. Тогда еще канцлер Германии Ангела Меркель постаралась замять скандал, а Урсула фон дер Ляйен бежала из страны и спряталась на посту председателя Еврокомиссии.

Юлия Абухович:

"Лоббирование интересов - это та же коррупция, поэтому проще сидеть и наблюдать, как распределяются денежные потоки, и практически ни за что не отвечать. С Урсулой фон дер Ляйен это как раз та ситуация. А сколько было шумихи, что сейчас проголосуют и выдадут вотум недоверия, но что в итоге получилось? Она прекрасно вышла из этого голосования полным победителем. Это говорит о том, что никто не заинтересован, чтобы вскрывались мошеннические схемы, потому что там замешаны абсолютно все".

Талант в карман не спрячешь, и уже на посту председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен стала фигурантом дела о закупке вакцин от коронавируса по завышенной стоимости. К тому же запасались там настолько впрок, что объем партии превысил численность населения Евросоюза. Пикантности ситуации придали все те же родственные связи. По чистой случайности Урсула покупала вакцины у фирмы, на которой работал ее муж. Несмотря на наличие доказательств, она по-прежнему находится на свободе и продолжает занимать пост председателя ЕК. Хотя, если бы ей не получилось переизбраться в 2024 году, мягкое кресло могло смениться на деревянные нары.

Чтобы выбрать Урсулу фон дер Ляйен опять президентом Европейской комиссии, были политически подкуплены все коммунисты, суперлевые, "зеленые". Всем все обещалось. Вилис Криштопанс, депутат Европейского парламента от Латвии

Несмотря на то, что Евросоюз буквально тонет в коррупции и серых схемах, лидирующие позиции в этих вопросах по-прежнему удерживают американские чиновники и бюрократы. Американский предприниматель Илон Маск, добравшись до документов различных министерств и ведомств, выяснил, что США из-за махинаций в правительстве теряют 700 млрд долларов в год. Речь идет об умышленных растратах со стороны чиновников, которые за счет государственного бюджета на постоянной основе организуют роскошные вечеринки. Для одной из них даже арендовали развлекательный комплекс в Лас-Вегасе.

"Они развлекались за счет налогов, арендовали стадионы для вечеринок. Если вы воруете, то начинаете с малого, но год за годом, если никто не останавливает мошенничество, оно становится все более наглым и с каждым годом все большим и большим, пока они буквально не арендуют стадионы", - заявил Маск.

Американская государственная система предусматривает вполне легальную форму коррупции. Лоббизм дает возможность представителям бизнеса фактически покупать услуги нужных чиновников и сенаторов. А любой закон и решение имеет свою цену. Вопрос лишь в том, насколько сложной является задача. Обосновать важность решения и пролоббировать его реализацию можно практически в любой сфере. Лоббисты устраивают полноценные войны за то, в каком направлении будет развиваться государство. Решается буквально все. С кем заключат контракты и кто попадет под экономический каток в виде санкций, зависит от толщины конверта и их количества.

По словам профессора прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса (США) Стива Хэнке, единственное, что делают чиновники, снижают уровень жизни в Соединенных Штатах. И помимо снижения уровня жизни, есть множество и других негативных аспектов. Так появляется гораздо больше коррупции, потому что политики участвуют в установлении тарифов, торговых ограничений и протестов такционизма, а людям это не нравится. "Поэтому приходится нанимать лоббиста, чтобы попытаться получить освобождение от тарифов. Льготы, тарифы были повышены, но льготы для различных групп значительно выросли. Льготы были введены потому, что лоббисты платили политикам, чтобы те голосовали за льготы. Таким образом, это порождает коррупцию", - пояснил он свою точку зрения.

Лоббизм заканчивается там, где участники процесса прекращают ставить в известность о своих делах остальной политический истеблишмент. Игра втихую считается коррупцией и влечет за собой соответствующие последствия. Одним из наиболее влиятельных сенаторов, который торговал своими услугами, был Боб Менендес. Занимая должность председателя Комитета по международным отношениям Сената США, он имел широкий круг возможностей, которые с удовольствием оплачивали различные представители бизнеса. Благодарности сенатор принимал в различных формах, и все ради удобства клиентов. Зафиксированы выплаты по ипотеке, подарки роскошных автомобилей и передача золотых слитков.

Мэтт Гэтц, американский политик:

"В настоящее время наша страна имеет долг в 33 трлн долларов и ежегодный дефицит в 2 трлн долларов. Мы так сильно задолжали, мы так быстро наращиваем дефицит, обесцениваем американские деньги, что сегодня в Америке даже нельзя подкупить сенаторов-демократов только наличными. Приходится брать с собой золотые слитки просто для того, чтобы взятки имели ценность".

И все же самой показательной сферой, где делаются настоящие деньги и игра идет по-крупному, является оборонный сектор США.

На 2026 год американский лидер Дональд Трамп согласовал военный бюджет в размере около 1 трлн долларов. Суммы, которые проходят мимо американских чиновников, не позволяют им оставаться хладнокровными. Ежемесячно реализуются тысячи серых схем с производством, закупкой и поставками военного оборудования и комплектующих.

Из года в год Пентагон не может пройти финансовый аудит. Всегда есть причины и оправдания. В основном все списывают на динамику военных конфликтов, в которых ведомство принимает непосредственное участие. Так, например, Афганистан на протяжении десятилетий являлся черной дырой для списания миллиардов долларов. Например, партия транспортных самолетов для афганских ВВС за почти 0,5 млрд долларов оказалась непригодной для эксплуатации и ее отправили на металлолом.

"Мы, как говорится, запутались в своей якорной цепи. Нашим финансовым системам уже несколько десятилетий. По некоторым оценкам, мы не можем отследить транзакции на 2,3 трлн долларов. В здании мы не можем обмениваться информацией с этажа на этаж, потому что она хранится на десятках различных технологических систем, которые недоступны или несовместимы", - заявил министр обороны США (2001-2006 гг.) Дональд Рамсфелд.

Афганистан стал полем экспериментов по отмыванию денег и их нерациональному использованию. Одним из ярких пятен является закупка камуфляжа для афганских военных для действий в лесистой местности. Проблема в том, что он был пригоден для использования лишь на 2 % территории страны. Всего было закуплено 430 тыс. комплектов формы на сумму в 28 млн долларов. Крупнейшим инцидентом в американской армии считается скандал, разразившийся в 2017 году. Под следствие одновременно попали почти 440 человек, а десятки офицеров обвинялись в получении взяток при реализации госзаказов.

"ВПК - постоянное инвестирование денег в развитие новых технологий. При этом старые технологии также надо реализовывать. И сегодняшним полем боя является Украина. Что касается Прибалтики, то для ВПК это освоение денег. Деньги надо откуда-то брать. Прибалтика сама ни за что заплатить не может, ведь у них нет промышленности, они живут за счет транзита услуг и за счет того, что есть такой финансовый хаб. Через них идет отмывание денег, поэтому вооружение, которое они закупят, а благодаря шумихе об укреплении своей армии им поставят вооружение", - пояснила Юлия Абухович.

Однако за вооружение будут платить простые граждане за счет кредитов, которая на них сваливается, считает аналитик. Она также добавила, что платить будет не это поколение и даже еще не следующее. А те, кто брал эти кредиты, кто наращивает вооружение, в скором времени окажутся в ЕС, в Европарламенте и будут неплохо доживать свой век, если не попадут в очередной скандал.

Современная милитаризация стран НАТО обусловлена стремлением расширить базу для финансового обогащения. В этом процессе заинтересованы абсолютно все - от депутатов и конгрессменов до представителей военно-промышленного комплекса. В роли нового Афганистана сегодня выступает Украина, где бесследно исчезают сотни миллиардов долларов.