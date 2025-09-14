Великобритания находится на грани гражданской войны

Великобритания находится на грани внутреннего раскола. Массовые аресты, уличные протесты и обвинения в терроризме - все это суровая реальность, царящая в центре Лондона.

Демонстрации начались еще в начале июля с момента запрета организации Palestine Action. С тех пор количество арестованных достигло своего рекордного максимума - почти 900 человек задержано. С того времени протесты проходят каждую неделю и приобретают новые смысловые окрасы.

Совсем недавно в Лондоне прошел марш против миграционной политики правительства. Эксперты называют происходящее состоянием гражданской войны, указывают на глубокий раскол британского общества и предостерегают о риске появления подобных акций в других странах Запада.

Стеван Гайич, профессор Института европейских исследований (Сербия):

"Профессор Дэвид Бетц заявил, что Британия в психологическом плане уже пребывает в состоянии гражданской войны. Я думаю, что это вполне вероятно. Это последний звонок для правительства, чтобы оно все-таки начало прислушиваться к людям. Экономический кризис ударит еще сильнее, чем в 2008 году, мы возможно увидим еще более радикальные сцены в городах Соединенного Королевства. Моральная и материальная коррупция определенно привела ситуацию к той критической точке, которую мы сейчас наблюдаем. Я думаю, что подобного рода кризис распространится по Европейскому континенту, в частности в западной части Евросоюза".