Великобритания планирует поделиться ядерным оружием с Германией

Отмечается, что Берлин уже ведет стратегические переговоры по этой теме с Францией. Также ранее канцлер Мерц дал понять, что готов обсудить ядерные договоренности с британским премьером Стармером. К слову, это происходит в том числе из-за растущих сомнений в надежности американской защиты Европы. Ранее Трамп заявил, что поддерживает инициативу Путина по сокращению стратегических наступательных вооружений.