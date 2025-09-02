Великобритания за 50 дней поставила Киеву 5 млн патронов и 2,5 тыс. БПЛА

В Лондоне раскрыли размеры переданной за 50 дней Украине военной помощи. Так, Великобритания поставила Киеву 5 млн патронов, 60 тыс. снарядов, 30 транспортных средств, 200 систем РЭБ и ПВО, а также порядка 2,5 тысяч БПЛА.

Кроме того, Лондон выражает решимость отправить своих военных в Украину в рамках так называемых гарантий безопасности Киеву. В настоящий момент в Великобритании проводится оценка боеготовности войск на этот случай.