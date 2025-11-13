Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Венгрия больше не собирается выделять средства для нужд Киева

Коррупционный скандал нанес огромный ущерб репутации Украины. На этом фоне премьер Венгрии уверен - теперь не может быть и речи о продолжении финансирования Украины за счет европейского бюджета. Будапешт больше не собирается выделять средства для нужд Киева.

Как заявил Виктор Орбан, отныне никаких финансовых требований и шантажа со стороны Зеленского - слишком много денег оседает в карманах военной мафии. Итальянское издание "Ла Република" полагает, что шансы Украины вступить в ЕС резко упали.

В миреЕвропаУкраина

УкраинаВиктор ОрбанВенгрияденьги