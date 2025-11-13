Венгрия больше не собирается выделять средства для нужд Киева

Коррупционный скандал нанес огромный ущерб репутации Украины. На этом фоне премьер Венгрии уверен - теперь не может быть и речи о продолжении финансирования Украины за счет европейского бюджета. Будапешт больше не собирается выделять средства для нужд Киева.