Венгрия больше не собирается выделять средства для нужд Киева
Автор:Редакция news.by
Коррупционный скандал нанес огромный ущерб репутации Украины. На этом фоне премьер Венгрии уверен - теперь не может быть и речи о продолжении финансирования Украины за счет европейского бюджета. Будапешт больше не собирается выделять средства для нужд Киева.
Как заявил Виктор Орбан, отныне никаких финансовых требований и шантажа со стороны Зеленского - слишком много денег оседает в карманах военной мафии. Итальянское издание "Ла Република" полагает, что шансы Украины вступить в ЕС резко упали.