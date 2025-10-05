Венгрия намерена помешать поставкам оружия Киеву

Венгрия хочет помешать поставкам оружия Украине со стороны Евросоюза. Как заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, Будапешт не может заставить отдельные страны отказаться от помощи Киеву, однако своим решением может помешать всему ЕС. По мнению политика, это вопрос национального суверенитета.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Я не могу помешать французам или немцам поставлять оружие в Украину. Но я могу помешать Европейскому союзу отправлять оружие, а Венгрии участвовать в подобной операции по отправке оружия, потому что у нас есть права. Вопрос в том, смогут ли брюссельские бюрократы добиться, чтобы национальные государства возглавляли правительства, которые следуют указаниям Брюсселя".