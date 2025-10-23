Он метко заметил, что если бы Европа не препятствовала миротворческим усилиям, конфликт в Украине уже был бы завершен.

"Страны, выступающие за войну, уже сформировали военный альянс. С непревзойденной элегантностью они называют это коалицией желающих. Они готовы посылать других на смерть. Они готовы отправить в Украину еще больше оружия, еще больше денег. Украинско-российскую войну они объявили своей собственной войной, и таким образом вступили в нее. Они увязли в ней по уши. Если бы Брюссель не препятствовал американской инициативе о мирной миссии, война уже закончилась бы".