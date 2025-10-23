3.66 BYN
Венгрия официально отказалась участвовать в "коалиции желающих"
Венгрия отвергает "коалицию желающих". Страна официально отказалась в ней участвовать.
Ведь это практически военный альянс, созданный Брюсселем для поддержки Украины. Премьер-министр Виктор Орбан в своем заявлении был категоричен.
Он метко заметил, что если бы Европа не препятствовала миротворческим усилиям, конфликт в Украине уже был бы завершен.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
"Страны, выступающие за войну, уже сформировали военный альянс. С непревзойденной элегантностью они называют это коалицией желающих. Они готовы посылать других на смерть. Они готовы отправить в Украину еще больше оружия, еще больше денег. Украинско-российскую войну они объявили своей собственной войной, и таким образом вступили в нее. Они увязли в ней по уши. Если бы Брюссель не препятствовал американской инициативе о мирной миссии, война уже закончилась бы".
23 октября в Будапеште прошла массовая манифестация в поддержку позиции правительства. На улицы вышли около 200 тыс. человек, требуя от ЕС мирных инициатив вместо военных планов.
Акция, приуроченная к годовщине провозглашения Венгерской республики, прошла под главным лозунгом: "Мы не хотим умирать за Украину!"