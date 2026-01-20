Верховная рада Украины перешла на "удаленку" из-за отсутствия отопления и водоснабжения

Аппарат Верховной рады Украины перешел на дистанционную работу. Депутаты покинули здание парламента, в котором отсутствует отопление и водоснабжение, об этом пишут местные СМИ. Как долго народные избранники будут работать удаленно, не сообщается.

Зима в Украине проходит в условиях экстремальных морозов и энергетического кризиса. В Киеве перебои с электро- и водоснабжением. По данным властей, без отопления остались более 5,5 тыс. многоэтажных домов. Из-за проблем с электроснабжением также было изменено движение поездов киевского метрополитена.