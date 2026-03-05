Вильнюс готов предоставить территорию истребителям США для ударов по Ирану

Вместо решения своих проблем Вильнюс занят помощью зарубежным партнерам. Командующий Вооруженными силами Литвы заявил, что его страна могла бы предоставить территорию для истребителей США для операции в Иране.

Между тем, сроки операции США (по данным Politico) могут растянуться до сентября 2026 года. Как сообщил спикер палаты представителей, конгресс ожидает запроса от Белого дома на чрезвычайное финансирование в 50 млрд долларов для войны с Ираном.

При этом Иран, как утверждает The New York Times, истощает запасы ракет США и союзников дешевыми дронами, а также, по данным Tasnim, применил гиперзвуковые ракеты при атаках по территории Израиля.

На Ближнем Востоке продолжается обмен ударами. После ночных атак армия Израиля ведет новую масштабную волну налетов по инфраструктуре Тегерана. В Иране, по данным КСИР, уже более тысячи погибших.

Нанесены удары по аэропорту в Тегеране, по зданию телецентра. В ответ Тегеран атакует Израиль. Израильские военные начали перехват. Ночью Иран вновь атаковал американские военные объекты в регионе Персидского залива. Были нанесены удары дронами на вышки связи, используемые иранской оппозицией в Иракском Курдистане.

В Багдаде ночью произошел тотальный блэкаут. В Бахрейне удар пришелся по дата-центру американской компании Amazon. Также взрыв прогремел на нефтяном танкере под британским флагом недалеко от Кувейта.

Произошла утечка нефти из грузового танка - в море уже видны характерные пятна. Подтвердили удар БПЛА в МИД Азербайджана: один упал на здание терминала аэропорта Нахичевани, другой - рядом со зданием школы, есть пострадавшие.

Контроль над Ормузским проливом в условиях войны должен быть у Ирана, республика не намерена пропускать через него торговые суда и военные корабли государств-противников, об этом заявили в МИД страны.

Ранее КСИР указал, что не перекрывал Ормузский пролив, под запретом лишь суда США, Израиля и европейских стран. С транспортными средствами остальных государств идет взаимодействие по международным протоколам.