Вильнюс начинает двухмесячный цикл военных учений

Со 2 сентября в Литве начинается двухмесячный цикл военных учений. Как заявили Военно-морские силы республики, до конца октября более 17 тысяч военнослужащих национальной армии и союзных войск будут тренироваться на суше, на море и в воздухе.

Основными целями учений заявлено тестирование плана обороны и оценка готовности подразделений к его выполнению.

Ранее в Литве в рамках плана обороны предложили восстановить ранее осушенные болота на границе.

