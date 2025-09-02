3.69 BYN
Вильнюс начинает двухмесячный цикл военных учений
Автор:Редакция news.by
Со 2 сентября в Литве начинается двухмесячный цикл военных учений. Как заявили Военно-морские силы республики, до конца октября более 17 тысяч военнослужащих национальной армии и союзных войск будут тренироваться на суше, на море и в воздухе.
Основными целями учений заявлено тестирование плана обороны и оценка готовности подразделений к его выполнению.
Ранее в Литве в рамках плана обороны предложили восстановить ранее осушенные болота на границе.