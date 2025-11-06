3.68 BYN
Вильнюс планирует открыть для фур пункт пропуска "Шальчининкай"
Автор:Редакция news.by
Вильнюс планирует открыть для фур ранее закрытый пункт пропуска "Шальчининкай" на границе с нашей страной. Об этом заявил глава литовского МВД Владислав Кондратович. По его словам, планируется связаться с Минском по данному вопросу.
Он уточнил, что всего около 5 тысяч литовских грузовиков находятся на белорусской территории без возможности выехать в Литву, из них около 500 фур - в пункте пропуска "Бенякони".
Напомним, Литва в одностороннем порядке закрыла свою границу на месяц в конце октября. Из-за этого в Беларуси застряли тысячи грузовых автомобилей и прицепов. В происходящем Вильнюс, естественно, обвиняет Минск, хотя белорусская сторона всегда призывала к диалогу.