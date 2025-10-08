Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вильнюс проводит сразу два масштабных учения: "Железный волк" и "Громовой бастион"

Мирные литовцы встревожены. В стране впервые проходит отработка боевых действий в городской застройке, включая учебный комендантский час и проверки гражданских лиц.

В стране стартовали сразу два масштабных военных учения: "Железный волк" и "Громовой бастион". До 18 октября около 3 тыс. военных из Литвы и ряда стран НАТО задействованы в масштабных маневрах на полигонах и вблизи нескольких городов. В арсенале 650 единиц техники.

Отрабатываются наступательные и оборонительные действия, движение колонн, пиротехника и учебные боеприпасы.

