Вильнюс проводит сразу два масштабных учения: "Железный волк" и "Громовой бастион"

В стране стартовали сразу два масштабных военных учения: "Железный волк" и "Громовой бастион". До 18 октября около 3 тыс. военных из Литвы и ряда стран НАТО задействованы в масштабных маневрах на полигонах и вблизи нескольких городов. В арсенале 650 единиц техники.