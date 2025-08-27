3.69 BYN
Вице-президент США в интервью рассказал, во что превратилась Украина при президентстве Байдена
Автор:Редакция news.by
Киевский режим только и рад брать новые граны на истребление своего народа. В интервью USA Today вице-президент США заявил, Украина при президентстве Байдена превратилась в денежную яму, в которую Вашингтон бросал средства.
Джей Ди Вэнс подчеркнул, предыдущая администрация выдавала деньги киевскому режиму "без какой-либо реальной цели и дипломатии". Отметил, речь идет о сумме в 128 млрд долларов.
При этом реального понимания того, что США собираются купить за эти деньги, не было.