Власти США планируют направить в Чикаго бронетехнику для борьбы с нелегальными мигрантами

Американская администрация на этой неделе начнет операцию по борьбе с нелегальными мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также национальную гвардию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Источники заявляют, что к пятнице, 5 сентября, на улицы может выйти большое количество федеральных агентов из ICE и пограничной службы, а в случае необходимости к ним присоединятся бойцы национальной гвардии", - сообщил ведущий CNN в прямом эфире.

Кроме того, по данным корреспондента телеканала, в ближайшие дни администрация президента США Дональда Трампа направит в Чикаго бронированную технику, а также других федеральных агентов.

Трамп ранее пообещал прийти в Чикаго, штат Иллинойс, с мерами федерального контроля, если местные власти не наведут порядок с преступностью.

В понедельник губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал планы Трампа по борьбе с преступностью в Чикаго "военным вторжением". Губернатор добавил, что, по его мнению, Трамп якобы может преследовать и иные цели при потенциальном введении в штат военных, в частности, сорвать проведение в штате губернаторских выборов и выборов в Конгресс, запланированных на 2026 год.