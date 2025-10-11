Военные действия на границе Афганистана и Пакистана прекращены

Пограничный конфликт между Пакистаном и Афганистаном несколько часов назад прекращен.

Пакистанские войска заняли 19 пограничных пунктов соседней страны. Представители "Талибана", в свою очередь, заявляют, что операция успешно завершена.

В ходе боев, которые начались сутки назад, погибли 12 пакистанских военных, а также десятки солдат афганской армии. Стороны обменялись бомбардировками и вели обстрел приграничных армейских объектов.

Вполне вероятно, что нынешняя приостановка военных действий временная: стороны пока не начали переговоры по урегулированию конфликта.