Волна протестов охватила Камерун: 4 человека убиты

Протесты охватывают некогда одно из самых спокойных государств Африки. 4 человека убиты во время акции, организованной оппозицией, в экономической столице Камеруна - городе Дуала. Участники требовали признать победу своего кандидата Бакари Исса Чиромы на состоявшихся в октябре президентских выборах.

Протесты проходят на фоне слухов о сильной деменции 92-летнего лидера страны Поля Бийя, официально признанного победителем.



В соцсетях Камеруна распространяется информация о том, что лидер оппозиции бежал за границу. Чирома это опровергает и созывает сторонников на "победоносную демонстрацию".