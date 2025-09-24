3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Войска США ни при каких обстоятельствах не будут участвовать в конфликте в Украине
Автор:Редакция news.by
США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте в Украине. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов, комментируя последние провокации НАТО после якобы нарушений воздушного пространства стран альянса.
Скотт Бессент отмечает, что США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия или другую ситуацию, способную привести к эскалации. Вашингтон просто будет продавать европейским странам оружие, которое они могут, имея желание, передать киевскому режиму.