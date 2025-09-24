США ни при каких обстоятельствах не задействуют свои войска в конфликте в Украине. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов, комментируя последние провокации НАТО после якобы нарушений воздушного пространства стран альянса.



Скотт Бессент отмечает, что США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия или другую ситуацию, способную привести к эскалации. Вашингтон просто будет продавать европейским странам оружие, которое они могут, имея желание, передать киевскому режиму.