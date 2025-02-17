ВСУ атаковали школу в Курской области - выбиты окна здания

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу в Курской области России. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, пишет ТАСС.

По его данным, под удар украинских военных попала школа в селе Крупец Рыльского района. В результате атаки были выбиты окна здания. По предварительным данным, пострадавших нет.