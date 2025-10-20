Второй раз за 10 дней центр Праги остался без электричества

В центре Праги второй раз за 10 дней произошел блэкаут. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на новостной портал Irozhlas.

Центр чешской столицы остался без электричества. Примерно на 20 мин были обесточены районы Новый город и Винограды. Отключение электричества произошло около 13:00 по местному времени. По информации портала, причиной сбоя стала авария на подстанции энергетической системы столицы.