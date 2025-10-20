3.70 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Второй раз за 10 дней центр Праги остался без электричества
Автор:Редакция news.by
Второй раз за 10 дней центр Праги остался без электричестваnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/580fa4be-e86e-40ef-bf22-599d579f20f0/conversions/4825868d-4854-4243-972a-830543f843d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/580fa4be-e86e-40ef-bf22-599d579f20f0/conversions/4825868d-4854-4243-972a-830543f843d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/580fa4be-e86e-40ef-bf22-599d579f20f0/conversions/4825868d-4854-4243-972a-830543f843d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/580fa4be-e86e-40ef-bf22-599d579f20f0/conversions/4825868d-4854-4243-972a-830543f843d8-xl-___webp_1920.webp 1920w
В центре Праги второй раз за 10 дней произошел блэкаут. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на новостной портал Irozhlas.
Центр чешской столицы остался без электричества. Примерно на 20 мин были обесточены районы Новый город и Винограды. Отключение электричества произошло около 13:00 по местному времени. По информации портала, причиной сбоя стала авария на подстанции энергетической системы столицы.
10 октября центр Праги также был обесточен из-за аварии на той же электроподстанции. Из-за отсутствия электричества было остановлено движение трамваев в центре Праги. Также наблюдались в графике движения поездов метро.