Вучич не намерен вновь баллотироваться на пост президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства, а также не намерен менять Конституцию страны.. Об этом пишет ТАСС.

"Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять Конституцию", - заявил Вучич в ходе пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Как подчеркнул Александр Вучич, он завершит свою президентскую карьеру "через полтора года". Политик также допустил проведение досрочных парламентских выборов в Сербии.

Как ожидается, президентские и парламентские выборы в Сербии состоятся в 2027 году.