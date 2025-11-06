Вучич призвал Европу к партнерству с Москвой

"Если вопрос в том, могут ли украинцы победить Россию, я думаю, это нереалистично. Если же речь о том, может ли НАТО победить Россию, то это другая история. И нужно быть готовыми к потере десятков или сотен тысяч жизней людей из стран альянса. К такому никто не готов. Все хотели бы использовать украинцев как пехоту, как пушечное мясо, пока кто-то другой будет решать за них. Но в этом случае Россию невозможно победить. Надеюсь, Европа наладит более тесное партнерство с Москвой. Вам понадобится Россия, ее природные ресурсы, ее люди. Не для того, чтобы бороться с Китаем, а для того, чтобы создать ему реальных конкурентов".