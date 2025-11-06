3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Вучич призвал Европу к партнерству с Москвой
Президент Сербии Александр Вучич призвал Европу к более тесному партнерству с Москвой и оценил шансы Киева на победу. Громкие заявления прозвучали в ходе интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Александр Вучич, президент Сербии:
"Если вопрос в том, могут ли украинцы победить Россию, я думаю, это нереалистично. Если же речь о том, может ли НАТО победить Россию, то это другая история. И нужно быть готовыми к потере десятков или сотен тысяч жизней людей из стран альянса. К такому никто не готов. Все хотели бы использовать украинцев как пехоту, как пушечное мясо, пока кто-то другой будет решать за них. Но в этом случае Россию невозможно победить. Надеюсь, Европа наладит более тесное партнерство с Москвой. Вам понадобится Россия, ее природные ресурсы, ее люди. Не для того, чтобы бороться с Китаем, а для того, чтобы создать ему реальных конкурентов".
Ранее Вучич отказался отвечать на обвинения ряда стран Евросоюза из-за отношений Сербии с Россией, заявив, что не собирается оправдываться. По его словам, он знает о сомнениях некоторых стран ЕС из-за отношений Белграда с Москвой и Пекином, но не собирается менять свой подход.
Фото АР