ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор

Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор после того, как вечером в субботу произошли вооруженные столкновения на границе двух стран, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал Tolo News.

"Местные источники сообщили, что сегодня вечером истребители Super Tucano ВВС "Талибана" нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор", - говорится в сообщении новостного портала.

Сообщается, что одновременно с атаками на позиции пакистанской армии были также атакованы и некоторые объекты, связанные с группировкой террористической организации "Исламское государство" на территории Пакистана.

Новостной портал Tolo news сообщил о захвате объектов на территории Пакистана.

"По сообщениям с мест, в ходе атак из уездов Мааруф и Шурабак провинции Кандагар захвачены десятки пакистанских пограничных блокпостов", - говорится в сообщении портала.