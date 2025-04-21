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Решение, которое изменит будущее польского народа и наверняка повлияет на безопасность в нашем регионе. Уже 18 мая состоится первый тур президентских выборов. Полякам предстоит принять очередное сложное решение с заранее известным, плачевным результатом.

Кандидаты даже не собираются проводить самостоятельную политику в интересах польского народа. И здесь складывается некая взаимность. Поляки, судя по всему, уже давно поняли, как работает этот политический тиндер. Судя по опросам общественного мнения, у людей явная апатия и отсутствие надежды на лучшее. Все как бы предвидят итог, за которым, невзирая на процесс голосования, последует дальнейшее снижение уровня жизни.

"Мне вообще все надоело. Я видел все. Я не слышу ничего нового, чего бы я не слышал с тех пор, как у меня есть право голоса. Поэтому я скорее разочарован каждым из кандидатов", - сказал житель Польши.

Поляки четко понимают, что на политической арене оказались крайне бездарные фокусники. Их предвыборные программы рассчитаны лишь на слабоумных мечтателей и впечатляют своим надутым размахом и пафосом. В пакете обещаний у каждого введение новых льгот, снижение налогов, масштабные инфраструктурные проекты и даже строительство первой атомной электростанции. В общем, буквально на май полякам обещают белорусский социализм. Правда, предпочитают умалчивать, за чей счет будет оплачен экономический рывок и праздник жизни. Вообще крайне сложно и даже нелепо развешивать такую обильную лапшу на уши полякам, когда народ все чаще выходит на улицы с конкретными требованиями.

Польские предприниматели устроили в Белостоке траурный марш по своему бизнесу, который оказался в катастрофическом положении после закрытия границы с Беларусью. Люди с гробами прошли маршем по улицам города в попытке привлечь внимание власти к их проблемам. Для такой категории граждан у кандидатов есть свой ответ, но он никак не соответствует ожиданиям предпринимателей. Ответственность за проблемы вменили ближайшим соседям. Их же объявили главной угрозой польскому государству и призывают консолидироваться вокруг этой новой национальной идеи. Оно и понятно, ведь проблемы не только у малого бизнеса. По швам трещат многие направления.

Например, издание "Речь Посполита" сообщает о том, что польская горнодобывающая промышленность несет миллиардные убытки, затраты растут, а производительность падает. Лучшим выходом из нарастающего экономического кризиса польские политики видят расширение долговой нагрузки государства через получение новых кредитов на покупку бронетехники и вооружения. В ходе дебатов чуть не устроили драку, соревнуясь, кто эффективнее загонит поляков в долговую кабалу.

"У Польши должна быть не только самая большая армия в Европе, она у нее уже есть. Она должна быть хорошо оснащена. Это должна быть армия, которая, конечно, имеет глубокий резерв. И поэтому подготовка очень хорошая, Министерство национальной обороны организует ее. Я сам уже побывал на таких учениях. Можно многому научиться даже за один день. Как можно больше людей должно быть готово пополнить такие резервы", - с такой речью выступил кандидат в президенты Польши от партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский.

Внешний враг уже традиционно используется в польской политике для консолидации общества и отвлечения от серьезных внутренних проблем. Фактически, это попытка сместить градус внимания избирателей и избежать крайне затруднительных вопросов, на которые ответов нет ни у одного из кандидатов. В то же время государственная политика милитаризации стала наркотиком, с которого практически невозможно слезть, а платить приходится все больше.

Несмотря на разгар электоральной кампании в Польше, государство продолжает закупать вооружение, в том числе за счет кредитов. Это в том числе влияет на долговую нагрузку, которая влияет на бюджет польского государства, что влечет за собой снижение качества жизни простых граждан.

"Польский народ должен понимать, что в данном случае, раз правительство закупает вооружение за рубежом, оно прежде всего стимулирует того производителя, у которого покупает это вооружение. Создается ситуация, когда у народа будет падать уровень жизни. Потому что деньги берутся с налогов. Это значит, придется поднимать налоги", - отметила доктор экономических наук Ирина Новикова.

На самом деле каждый поляк уже ощутил на своем кошельке цену бездарных политических решений. Стоимость продуктов на рынке и в магазинах растет практически ежедневно. Особенно остро это ощущается, когда нужно накрыть праздничный стол. Пасха стала серьезным испытанием для рядовой польской семьи.

"Все дорого. Мясо, сыр, овощи - все дорого. А про яйца вообще нечего говорить. А цена на сливочное масло - это вообще перебор", - негодует жительница Польши.

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Предстоящие выборы не в состоянии изменить ситуацию. Польские политики, как мы видим, ориентируются не на граждан и их интересы, а на внешние факторы. Им важно получить благословение от спонсоров. В текущей гонке два основных фаворита - Рафал Тшасковский от "Гражданской платформы" и Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость". Ситуация во многом напоминает американскую политическую систему, где интрига разворачивается вокруг двух основных кандидатов от ключевых политических партий - республиканцев и демократов. Собственно говоря, "паньство" на них и ориентируются, выпучив глаза и открыв рот, внемля каждому тезису.

В такой ситуации важно придерживаться нарративов хозяина и не отходить от общей парадигмы. Рафал Тшасковский ориентирован на американских либералов. За ним стоит Сорос и демократы. Кароль Навроцкий представляет правых и, соответственно, стремится получить поддержку республиканцев и, желательно, лично Дональда Трампа. С этим связаны и первые публичные провокации. Навроцкий упрекнул Тшасковского в поддержке ЛГБТ-сообщества и призвал не стесняться этой позиции.

Атака Навроцкого стала попыткой пошатнуть мнение консервативных избирателей, рассматривающих возможность проголосовать за Тшасковского. Стоит отметить, что политический бардак в Польше привел к общественной мобилизации. Граждане серьезно обеспокоены за свое будущее и стремятся активно принимать участие в электоральных процессах. В 2023 году избирком Польши зафиксировал рекорд - на парламентские выборы в надежде повлиять на ситуацию пришли почти 72 % от общего числа избирателей.

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Президентские выборы в Польше всегда привлекают широкий интерес в обществе, хотя играют значительно меньшую роль, чем парламентские. Все-таки Польша - это парламентская республика, и роль президента ограничивается представительскими функциями, ну и, конечно, возможностью тормозить инициативу парламента. Однако в данном случае интрига действительно серьезная. Если победит креатура правых консерваторов, Кароль Навроцкий, то может произойти и перестановка сил в парламенте. Несмотря на то, что Рафал Тшасковский по всем опросам идет с отрывом примерно в 10 %, у "ПиС" очень серьезные шансы вернуть себе реальную власть в Польше. Тем более что они предусмотрительно сформировали в Верховном суде свою палату, куда поставили лояльных судей. Именно они должны по Конституции утвердить результаты выборов. А они обещают быть нескучными.