Как раз к финишу президентской кампании в Польше разгорелся скандал, подмочивший репутацию правительства Дональда Туска. Высокопоставленные фигуры из окружения премьера, лидера "Гражданской платформы", оказались замешаны в схеме контрабанды людей. Подробностей много, реакции тоже. Обвинения в незаконной транспортировке мигрантов бросают тень, естественно, на кандидата Рафала Тшасковского. Причем, как удобно, накануне второго тура выборов.

Тут, конечно, ничего нового. О том, что польские власти активно спекулируют на теме нелегалов, известно давно. Как и то, что они из кожи вон лезут, чтобы перевести стрелки на других ради своей выгоды. Только подобные скандалы бьют по репутации всей польской верхушки и не только польской - почему?

Любая предвыборная кампания в Польше (будь то президентская либо парламентская) - отличный способ узнать о темных делишках власть имущих в нашей стране-соседке. А скелетов в шкафах польских политиков хоть отбавляй. Штабы кандидатов-конкурентов с лояльными им СМИ с радостью в них роются и выставляют на суд общественности самые сочные факты. В этот раз за дело взялись журналисты популярного телеканала TV Republika. Они утверждают, что нелегальная миграция - дело рук местной мафии. Ниточки тянутся на самый верх, где крышуют данный бизнес.

"Нелегальные мигранты. Торговцы людьми в правительстве Туска. TV Republika получила шокирующие документы прокуратуры", - заявили в эфире телеканала.

Центральной фигурой в этом расследовании называют Клементину Суханов - активистку и участницу двух государственных комиссий (одна из которых занимается вопросами российских влияний, другая - защитой активистов). На суд телезрителей и скрины переписки между Суханов и активисткой по имени Юстына, в которой обсуждается организация перевозки мигрантов от границы в Варшаву. Причем весьма детально. Простые поляки возмущены.

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@Krystyna-q5l:

"Пожизненный срок за измену и предательство интересов Польши.

@zbigniewrazny6042:

"Есть ли у нас еще контрразведывательные службы, если да, то за что им платят, когда в Республике Польша свирепствуют такие банды контрабандистов?"

Teresa-b5t5f:

"О боже, как же они продают Польшу".

@irenafranecka8685:

"Люди, вы видите, сколько мафии в "Гражданской платформе". Не голосуйте за них, они опасны для нашей нации".

@mqre1:

"В Польше есть украинская группа контрабандистов людей. Она настолько сильна, что джентльмены из правительства боятся что-либо говорить об этом".

@Arkadiusz-j2f:

"Где сейчас другие СМИ? Разве они этого не видят?"

Удивительно, но об этом скандале в ведущих польских СМИ действительно ни слова. При этом TV Republika выпустила целую серию материалов на эту тему. Резко негативно высказываются многие политики и эксперты. Призывают к ответу всех причастных к преступной схеме, включая, конечно же, и высокопоставленных фигур из окружения премьера Туска. Впрочем и его самого.

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Кшиштоф Босак, вице-спикер польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация":

"Все причастные должны быть изолированы от руководства, в частности, от государственного руководства, от госслужбы, силовых структур, специальной службы пограничной охраны. Такая ситуация не нова. Это происходит уже не в первый раз. И надо сделать выводы. Конечно, все люди, которые были замешаны в незаконной контрабанде иммигрантов и создании некоторых сетей, которые перевозят людей, должны быть не только наказаны, но и изолированы от любого влияния на институты польского государства".

Такое в недавней польской истории уже действительно случалось. Правда, тогда в визовом скандале были замешаны оппоненты Туска из "Права и справедливости", которые, будучи у власти, одной рукой боролись с так называемым наплывом нелегалов в Польшу, тянули деньги из бюджета на строительство дорогостоящего забора, а другой за взятки позволяли сотням тысяч мигрантов в ускоренном порядке пересекать границу ЕС.

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Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

"Мы подтверждаем, особенно в период с 2018 по 2023 годы, МИД утратил контроль над визовой системой, введя так называемые упрощенные процедуры или приоритетные пути".

Таким образом, в страну, которая так ратует за кристальность миграционной политики, лишь в 2022 году въехали 200 тыс. иммигрантов. За каждую визу иностранцы должны были заплатить около 5 тысяч долларов. Въездные штампы ставили даже гражданам так называемых недружественных стран. Только тариф менялся.

Тогда Туск называл эту аферу "самым большим скандалом в Польше в XXI веке". Требовал от руководства страны объяснений и Евросоюз. Правда, все как-то заглохло. Да, была создана специальная комиссия. Кого-то задержали, кого-то отстранили, кому-то даже предъявили обвинения. Но раскручивать эту тему уже невыгодно. Ведь главная задача польских властей - обвинить другие страны в искусственном провоцировании кризиса на границе. И Туск, команду которого буквально за руку поймали на контрабанде мигрантов, переводит, естественно, стрелки.

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Дональд Туск, премьер польского режима:

"Право убежища - важное право, но не тогда, когда его организуют Россия, Беларусь, контрабандисты или бандиты, когда эта миграция не только незаконна, но и носит чрезвычайно массовый характер. Это в каком-то смысле форма гибридной агрессии против Польши".

Вот и получается, что все обвинения в "гибридной агрессии" просто отвлекающий маневр. Запад, как всегда, в упор не замечает своих же преступлений. Почему вновь молчит Брюссель, Страсбург, наконец, ООН? А ведь о мафиозной структуре, действующей на территории Евросоюза и организующей перевозку мигрантов, рассказал еще в 2021-м Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

Глава государства еще в ноябре 2021 года в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко рассказал о действующей в Евросоюзе мафиозной структуре по организации транзита мигрантов. "Едут люди, идут на границу. Вот они вчера, это впервые было, около 2 тыс., а может чуть больше, сконцентрировались в разных местах - в Минске, в лесах… Их подвезли туда. Этот транзит обеспечивают люди: там в самолет посадят, самолет сюда прилетит, здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут, там их принимают уже свои - поляки, немцы, украинцы. И все за деньги", - сказал белорусский лидер.

За эти годы ничего не изменилось. А тема беженцев, от которых Польша и страны Балтии якобы "защищают Европу", эксплуатируется лишь активнее. Тем более что вопрос организации препятствий для мигрантов - еще одна статья расходов, на которую можно получить приличное финансирование от Евросоюза. Неудивительно, что внезапно Литва решила подать против нашей страны иск в Международный суд ООН за якобы организацию миграционного кризиса. Причем литовский премьер Гинтаутас Палуцкас даже не скрывает, что это "позволит сохранить вопрос о миграции в политической повестке ЕС". О том, что надо, наконец, перестать обвинять нашу страну в "инструментализации миграции" заявил представитель официального Минска на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности в Вене.

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Вадим Пахомчик, советник посольства Беларуси в Австрии:

"Мы категорически отвергаем эти обвинения, которые не выдерживают никакой критики. Меньше половины процента от всех мигрантов, оказывающихся на территории ЕС, проникают туда через территорию Беларуси. Для нас остается загадкой, почему одни и те же обездоленные люди, которые сотнями тысяч прибывают в ЕС через балканский, средиземноморский и иные маршруты, - это мигранты, которых необходимо спасать и принимать, а несколько тысяч мигрантов, попадающих в ЕС через Беларусь, - это "инструментализируемые" мигранты, которых можно убивать и калечить на границе".

Отголоски того громкого скандала с массовой выдачей виз в Африке и Азии звучат до сих пор. На днях в Уганде люди вышли к польскому посольству с плакатами и требованиями дать им, наконец, визы или вернуть деньги (и немалые) за "легальный путь в Европу". Но и сегодня, как и тогда, вместо заветных штампов лишь тишина от агентов, дипломатов и официальной Варшавы.