ЕС не смог оперативно принять общее заявление по саммиту Россия - США

Страны Евросоюза не смогли оперативно принять общее заявление по саммиту России и США на Аляске. Пришлось обойтись выступлением ограниченного круга: руководства ЕС, лидеров 5 из 27 стран Евросоюза и примкнувшей к ним Великобритании. Фон дер Ляйен озаглавила этот документ как "Заявление председателя Еврокомиссии", далее следует перечисление по списку глав Франции, Италии, ФРГ, Великобритании, Финляндии, Польши и председателя Евросовета.

Суть заявления в том, что перечисленные лица не поддерживают главный тезис президента Трампа о необходимости долговременного урегулирования украинского конфликта без условий о предварительном перемирии.

А еще появился тезис, что Россия "не должна иметь права вето на прием Украины в ЕС и НАТО". Авторы заявления также подчеркнули, что "Украина должна сама решать вопрос о своих территориях".

Европейцы оказались на обочине