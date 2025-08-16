3.72 BYN
ЕС не смог оперативно принять общее заявление по саммиту Россия - США
Страны Евросоюза не смогли оперативно принять общее заявление по саммиту России и США на Аляске. Пришлось обойтись выступлением ограниченного круга: руководства ЕС, лидеров 5 из 27 стран Евросоюза и примкнувшей к ним Великобритании. Фон дер Ляйен озаглавила этот документ как "Заявление председателя Еврокомиссии", далее следует перечисление по списку глав Франции, Италии, ФРГ, Великобритании, Финляндии, Польши и председателя Евросовета.
Суть заявления в том, что перечисленные лица не поддерживают главный тезис президента Трампа о необходимости долговременного урегулирования украинского конфликта без условий о предварительном перемирии.
А еще появился тезис, что Россия "не должна иметь права вето на прием Украины в ЕС и НАТО". Авторы заявления также подчеркнули, что "Украина должна сама решать вопрос о своих территориях".
Европейцы оказались на обочине
Жалкая реакция ЕС на переговоры лидеров двух сверхдержав объяснима: встреча Путина и Трампа на Аляске без участия европейцев указала им их место. Мерц увел Германию на "политическую обочину", заявила в этой связи сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Саммит стал важным шагом к деэскалации. Так работает реальная политика, подчеркнула Вайдель.