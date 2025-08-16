Яркий праздник на земле и в небе. Торжественные мероприятия ко Дню ВВС прошли в Мачулищах

Торжественные мероприятия, посвященные Дню военно-воздушных сил, прошли в одном из старейших авиагородков Беларуси Мачулищах.

Военные асы на аэродроме совершили демонстрационные полеты. Сегодня военная авиация обеспечивает эффективную защиту воздушных рубежей страны. Достоянием является и школа подготовки пилотов. Белорусские военные летчики обладают высоким мастерством и способны выполнять самые сложные учебно-боевые задачи.

За ярким небесным шоу наблюдали многие приглашенные гости, среди них и съемочная группа “Первого информационного”.

Военно-воздушные силы прошли сложный путь от поршневой до реактивной авиации. Еще в начале ХХ века специальные части размещались в Гродно, Лиде и Бресте. Настоящим испытанием для войск стала Великая Отечественная война. Именно поэтому в этот день в частях всегда проходит митинг-реквием.

Авиация во время Великой Отечественной сыграла ключевую роль в исходе многих сражений и в целом в стратегии. Фронтовая, дальняя, истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация - за годы войны более 3 млн боевых вылетов. Как дань тем временам на плацу звучит команда: "К торжественному маршу"…

Но и спустя 80 мирных лет жизнь не кажется безоблачной. Страны наращивают военный потенциал, анализ обстановки показывает, что над мирным небом сгущаются тучи, вынуждены реагировать.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

"Наш вид фиксирует огромное количество полетов. Более 800 нарушений использования воздушного пространства мы зафиксировали только в этом году, в том числе более 300 нарушений госграницы Беларуси. В основном это беспилотники, которые нарушают границу на южных рубежах, потому что там обстановка непростая".

Продуманная военно-техническая политика Беларуси обеспечивает гибкость и форсажный режим реагирования. Поставки новой техники - это реакция нашей страны на милитаризацию соседей и тех процессов, которые сегодня происходят вокруг белорусского неба. Поэтому в самой яркой части празднования - воздушном параде - много новинок.

Парад открывают вертолеты Ми-8 МТВ5 и новички - летающие броневики Ми-35. Экипаж новой машины показал способности боевого вертолета в небе. Приоритеты развития Военно-воздушных сил - это модернизация и закупка новой техники. В основе стратегии перевооружения - анализ опыта вооруженных конфликтов последних лет. В преддверии праздника военные авиаторы принимали пополнение. На днях истребители Су-30СМ2 вклинились в строй небесных защитников. На параде полет на предельно малой скорости, на грани сваливания, выполнение сложных пилотажных фигур. Кажется, что новым машина подвластна какая-то другая физика. До конца года Беларусь ожидает еще 4 такие железные птицы.

В небе также проверенные временем транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76 в сопровождении Су-25. Военные самолеты не раз участвовали в гуманитарной миссии (Китай, Турция, Сирия, Мьянма) и сегодня для спасения готовы вылететь в любую точку мира. Профессия "летчик" звучит гордо для любого поколения.

"Я уже не первый раз здесь, пришел посмотреть, как летает мой папа, - рассказал мальчик. - Просмотреть пришел представление. Есть любимый самолет-истребитель".

"Мой папа летает, я пришел посмотреть на самолеты". - "А на чем он летает?" - "На вертолете, очень высоко", - рассказал малыш.

В завершении торжественных мероприятий бойцы Сил спецопераций, которые спустились с неба, продемонстрировали свое мастерство. Авиация - это не просто отдельный род войск, а многофункциональный инструмент, тесно связанный с различными военными структурами,