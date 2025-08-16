Белорусский хлеб - знак достатка и мирного труда. В стране идет уборочная кампания. Несмотря на капризную погоду, аграрии ведут настоящую "битву за каждое зерно", чтобы хлеб был на каждом столе.

Сегодня Свислочь стала центром большого хлебного события. Каравай-фест "Бацькава булка" в четвертый раз собрал хлеборобов, пекарей и тысячи гостей. Идея праздника родилась в 2021-м после визита Президента в местную пекарню.

В чем главный ингредиент успеха каравай-феста.

Хлеб - всему голова. В его честь слагают песни и поют гимны. Хлеб стал олицетворением материального достатка. А праздничным караваем и по сей день встречают дорогих гостей.

Свислочь в четвертый раз становится хлебной столицей страны. Здесь 16 августа пекли, дегустировали и чествовали хлеб и хлеборобов.

Узнали, какой хлеб называют космическим, как изготавливали продукт во время войны. Ведь красной нитью этого фестиваля проходит тема 80-летия Великой Победы.

На прилавках "Гаспадар-шоу" десятки сортов выпечки - от классического ржаного до "Нарочанского" с картофелем и ароматного "Водара". Объекты, внесенные в Государственный список историко-культурного наследия Беларуси, разместились на выставке-конкурсе "Матулін каравай".

Ольга Богданович, главный режиссер фестиваля "Бацькава булка - 2025":

"В этом году, кстати, фестиваль обретает больше белорусскости. В вечерние эстрадные концерты мы добавляем белорусскую культуру. Таким образом мы разговариваем со своим зрителем, мы его воспитываем. Мы очень любим белорусскую традицию".

Впервые фестиваль вышел за пределы центра. На въезде в город - трактор-булка- шоу. Это триал среди сельскохозяйственных организаций Гродненской и Брестской областей. Была специально обустроенная трасса с препятствиями, где свое мастерство показали механизаторы-профессионалы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e8e23e2-501e-4bda-ae90-0a3ffef2e77b/conversions/1e643367-fa32-4d48-bf3e-4cca3220faac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e8e23e2-501e-4bda-ae90-0a3ffef2e77b/conversions/1e643367-fa32-4d48-bf3e-4cca3220faac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e8e23e2-501e-4bda-ae90-0a3ffef2e77b/conversions/1e643367-fa32-4d48-bf3e-4cca3220faac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e8e23e2-501e-4bda-ae90-0a3ffef2e77b/conversions/1e643367-fa32-4d48-bf3e-4cca3220faac-xl-___webp_1920.webp 1920w

За музыкальное настроение отвечали творческие коллективы и ансамбли. Хедлайнерами вечера стали легендарные "Песняры" и российская группа "На-На".

Аналогов такому фестивалю нет ни в Беларуси, ни в мире.