Клишевич: Глава Польши носит по большей части представительские функции

Недавно в Польше новым президентом стал Кароль Навроцкий. Какую политику он будет реализовывать внутри страны, порассуждал над этой темой в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Как отметил депутат, заявления, которые сделал Навроцкий во время своей инаугурационной речи, и также его определенные действия дают понять, что новый глава Польши будет проводить националистическую политику в интересах польского государства. "Но если посмотреть глобальнее, то сегодня в Польше развернута внутриполитическая борьба, и любые действия, которые будет предпринимать правительство премьер-министра Дональда Туска, будут находить соответствующий ответ и противовес у президента Польши", - дополнил свои слова Сергей Клишевич.

Кароль Навроцкий во время инаугурации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90070430-a987-4fe5-9e43-1bd5d531a1ba/conversions/51000711-8a2e-4fe5-b1c8-7f26830a2634-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90070430-a987-4fe5-9e43-1bd5d531a1ba/conversions/51000711-8a2e-4fe5-b1c8-7f26830a2634-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90070430-a987-4fe5-9e43-1bd5d531a1ba/conversions/51000711-8a2e-4fe5-b1c8-7f26830a2634-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90070430-a987-4fe5-9e43-1bd5d531a1ba/conversions/51000711-8a2e-4fe5-b1c8-7f26830a2634-xl-___webp_1920.webp 1920w Кароль Навроцкий во время инаугурации

Впереди в стране ожидаются парламентские выборы, борьба за руководство Польшей и за ее бюджет, а это, считает эксперт, будет отпечатываться на внутриполитических разборках польского государства.

Сегодня эта борьба разворачивается как в глобальном понимании (т.е. в масштабе всего европейского и евразийского континента), так и внутреннем в самой Польше, в которой тоже будет происходить определенное движение. "С первого рабочего дня в качестве президента Польши Навроцкий пошел на конфронтацию с коалицией Туска. Надо понимать, что президент в Польше - это фигура больше номинальная, которая носит, по большей части, представительские функции", - пояснил собеседник.

Кароль Навроцкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3111d131-c80a-4a2b-af1e-4dfc4aad7295/conversions/834bae5d-ed61-4e04-b090-39b1e0dc7728-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3111d131-c80a-4a2b-af1e-4dfc4aad7295/conversions/834bae5d-ed61-4e04-b090-39b1e0dc7728-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3111d131-c80a-4a2b-af1e-4dfc4aad7295/conversions/834bae5d-ed61-4e04-b090-39b1e0dc7728-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3111d131-c80a-4a2b-af1e-4dfc4aad7295/conversions/834bae5d-ed61-4e04-b090-39b1e0dc7728-xl-___webp_1920.webp 1920w Кароль Навроцкий

Как подчеркнул Сергей Клишевич, у президента Польши есть возможность инициировать законопроекты, но их могут отклонять, что и происходит в парламенте страны. Президент Польши может накладывать вето, но временное, а парламент может их отменить и заменить на законопроекты, которые идут от правительства либо непосредственно парламента Польши. А в связи с этим Навроцкому будет тяжело реально влиять на ситуацию, однако затянуть принятие какого-то законопроекта или создать негативный информационный фон польский президент сегодня может это сделать без проблем.

"В частности, Кароль Навроцкий заявил, что инициировал освобождение от уплаты налогов польских семей с двумя детьми, а также предложил строительство центрального польского порта. Естественно, эти законопроекты будут отклонены, скорее всего, в польском парламенте по одной причине - сегодня огромные ресурсы польский бюджет тратит на перевооружение", - сказал депутат.

Как добавил эксперт, порядка 4,7 % своего ВВП (а это порядка 50 млрд долларов) пойдет на вооружение. Естественно, денег на серьезные инфраструктурные проекты или послабление налогов там просто нет. "Общество, узнав, что правительство отклонило хорошие законопроекты президента, воспримет это негативно, что, в свою очередь, станет частью информационно-психологической борьбы внутри польского руководства. Конечно, все это ни к чему хорошему польских граждан не приведет", - подытожил Сергей Клишевич.