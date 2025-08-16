На областном субботнике белорусы благоустраивают мемориал "Операция "Багратион"

На Гомельщине 16 августа проходит областной субботник. Белорусы благоустраивают улицы, парки, скверы, приводят в порядок историко-культурные объекты.

Комплекс воинской славы в честь операции "Багратион" в Светлогорском районе стал основной локацией высадки трудового десанта. Именно на его реконструкцию пойдут деньги, собранные на региональном субботнике.

Недалеко от деревни Раковичи летом 1944 года началась наступательная операция "Багратион", в ходе которой советская армия нанесла крупнейшее поражение противнику, разгромив группу армий "Центр" вермахта.

Легендарная операция, изменившая ход истории, - ярчайший пример советского военного искусства. Красная армия продвинулась на глубину до 600 км, полностью освободила Беларусь, часть Прибалтики и восточные районы Польши, создала плацдарм для окончательного освобождения Европы от фашизма.

Алла Смоляк, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Это святое место, поэтому мы не могли не присоединиться и не поучаствовать. Чувство патриотизма разделяют все люди, которые сюда прибыли, а это и общественные организации и парламентарии, и простые люди. Все они ценят прошлое".

Там, где 81 год назад был боевой фронт, сегодня развернулся мирный. Хорошая традиция благоустраивать места всенародной памяти объединила несколько поколений. Сегодня участники субботника готовят основание под укладку тротуарной плитки, занимаются помещениями к последующей музеефикации.

"Сегодня объединение профсоюзов (а это более 100 активистов профсоюзного движения Гомельщины) принимает участие в субботнике в памятном, народном месте. Память - это самое важное, что у нас есть", - поделилась эмоциями председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Елена Кличковская.