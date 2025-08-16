3.72 BYN
Режим ЧС в Литве, страна утратила 70 % урожая
Автор:Редакция news.by
Власти Литвы объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Обильные дожди уничтожили более половины урожая, сообщило правительство. Дождями в стране уничтожено от 50 до 70 % урожая. Во многих районах фермеры несут стопроцентный ущерб из-за того, что поля затоплены и к ним просто не подъехать.
Власти обнадежили, что после введения режима ЧС у фермеров появится возможность подать заявки на возмещение ущерба.