Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Режим ЧС в Литве, страна утратила 70 % урожая

Власти Литвы объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в стране. Обильные дожди уничтожили более половины урожая, сообщило правительство. Дождями в стране уничтожено от 50 до 70 % урожая. Во многих районах фермеры несут стопроцентный ущерб из-за того, что поля затоплены и к ним просто не подъехать.

Власти обнадежили, что после введения режима ЧС у фермеров появится возможность подать заявки на возмещение ущерба.

ЛитваЧС