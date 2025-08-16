3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
"Стена запретов рухнула!" Европейские политики комментируют саммит Россия - США в соцсетях
Информации вокруг саммита много. Еще больше вопросов и желания найти на них ответы. Идет самая настоящая охота за инсайдами. Оно и понятно, интерес к событию максимальный. Встреча на Аляске ожидаемо стала темой номер один в мировой информационной повестке. Заголовки газет пестрят фотографиями лидеров России и США, издания публикуют подробные отчеты и анализируют язык жестов двух президентов.
Последовала в СМИ и реакция коллективного Брюсселя (вполне ожидаемая). Ограничивать свои военные планы ЕС не собирается. Однако есть и те, кто, не сговариваясь, приветствовал итоги саммита. Мы пролистали основные заголовки и прослушали политиков самых разных мастей. Вот что удалось вычленить.
Бессонную ночь у телефонов провели лидеры стран Евросоюза, ожидая звонка Дональда Трампа. Также хозяин Белого дома провел продолжительный разговор с Зеленским, с которым уже назначена очная встреча в Вашингтоне. В обеих беседах Трамп заявил, что вместе с Путиным выступает за всеобъемлющее мирное соглашение по Украине, а не временное прекращение огня, что идет вразрез с милитаристскими планами Европы. Отказываться от поставок оружия они не собираются. О чем и было сделано совместное заявление. Документ стал итогом еще одних переговоров - глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании. Перед этим также созванивались с Киевом.
"Мы четко заявляем, что Украина должна иметь строгие гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция "желающих" готова играть активную роль. Не следует вводить никаких ограничений для вооруженных сил Украины или для ее сотрудничества с третьими странами".
Сам хозяин Белого дома оценил итоги встречи как 10 из 10, назвав переговоры с Россией конструктивными. И отметил, что по ряду проблем еще предстоит работать. Об итогах он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
По традиции выложил пост в соцсети.
Дональд Трамп: "Прекрасный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом Путиным прошла очень хорошо, как и поздний телефонный разговор с Зеленским и различными европейскими лидерами, включая высокоуважаемого генерального секретаря НАТО. Все пришли к выводу, что лучший способ положить конец ужасной войне между Россией и Украиной - это перейти к мирному соглашению, а не к обычному соглашению о прекращении огня, которое зачастую не работает. Президент Зеленский прибудет в Вашингтон в понедельник, 18 августа. Если все получится, мы тогда назначим встречу с Путиным. Потенциально это может спасти жизни миллионов людей. Большое спасибо за внимание к этому вопросу".
Трамп уверен, что Москва и Вашингтон "близки к сделке" по Украине. После встречи с Зеленским он надеется перейти к подготовке трехстороннего саммита. Однако учитывая предыдущий визит украинца в Белый дом, который закончился скандалом, этот план Трампа может не сработать. В Кремле по крайней мере информацию о возможных трехсторонних переговорах не подтверждают. Но надеются на благоразумие Киева.
Владимир Путин, президент России:
"Трамп говорил, что, конечно, безопасность Украины тоже должна быть обеспечена. Конечно, мы готовы над этим работать. Хотелось бы надеяться, что достигнутое понимание позволит нам приблизиться к этой цели и откроет путь к миру в Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс".
Судя по заявлению ЕС и Британии, предупреждение не возымело эффекта. Как будто предчувствуя, еще до официальной реакции Брюсселя многие политические деятели выступили с одобрением итогов саммита и с осуждением провоенной риторики.
Французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал Францию освободиться от самоубийственного Евросоюза и вернуться к независимой внешней политике. "Сегодня Европа заплатила высокую цену за свою слепоту и предвзятость", - цитирует его Global Report. А так описали итоги встречи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава внешнеполитического ведомства этой страны Петер Сийярто:
"Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали рамки своего сотрудничества и обменивались угрозами. Теперь с этим покончено. Сегодня мир стал более безопасным местом, чем был вчера".
"Путин и Трамп заслуживают уважения за проведение саммита, потому что пока между странами идет диалог на высоком уровне, мир становится безопаснее. Снова доказано: разрешение войны в Украине не на поле боя, а за столом переговоров. Мир может быть достигнут только путем переговоров, диалога и сохранения открытыми дипломатические каналы. Мы, венгры, представляем эту позицию три с половиной года против Брюсселя и европейских политиков войны".
Одобрительное и вместе с тем тревожное сообщение выложил в соцсети премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Роберт Фицо: "Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп запустили на Аляске жизненно важный процесс. Самые ближайшие дни покажут, поддержат ли его большие игроки в ЕС и будут вести украинский конфликт к быстрому завершению, или будет продолжаться провальная европейская стратегия попробовать ослабить Россию через этот конфликт".
Приветствовал саммит вице-премьер Италии Маттео Сальвини. А лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал встречу на Аляске "исторической".
Маттео Сальвини: "Каждый шаг к миру - это благая весть. Как и просил Папа Римский Лев, вместо оружия должна заговорить дипломатия, никто не должен ей препятствовать".
Флориан Филиппо: "Стена запретов рухнула! Стена разума воздвиглась!"
Филиппо отметил, что Макрон и еврофанатики пребывают в ярости как никогда. И как будто в подтверждение этих слов президент Франции возобновил разговоры о коалиции желающих оказывать помощь Киеву. Коалиция за все время ее существования (а это несколько месяцев) так и не нашла тех самых желающих отстаивать позиции Европы на поле боя. В то же время дипломатический путь они тоже отвергают. Снова в который раз пытаясь завести мирное урегулирование в тупик.