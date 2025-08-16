Воскресенский о встрече Трампа и Путина: Оправдались ожидания миллионов людей по всему миру

Саммит Россия - США на Аляске был под пристальным вниманием всего мира. Оправдались ли ожидания от этой встречи президентов России и США, в эфире "Первого национального" спросили у политического аналитика Юрия Воскресенского.

"Оправдались не только мои ожидания, но и ожидания миллионов людей по всему миру, - считает эксперт. - Самое главное - стороны конфликта наконец-то вступили в прямой диалог. Ведь то, что мы сейчас наблюдаем на юге нашей страны, это не просто война между Россией и Украиной, а противостояние России и западного мира, которое ведется руками своих прокси. Поэтому сам факт прямого, открытого общения без посредников и искажений - это уже значимый шаг. Другое дело, приведет ли этот диалог к временному прекращению огня или к устойчивому миру - это отдельный вопрос. И здесь все зависит не только от участников исторического саммита на Аляске".

По мнению политического аналитика, у США и России существует множество точек соприкосновения, спектр обсуждаемых вопросов не ограничивается одной Украиной и войной на ее территории (особенно для таких великих держав, как Соединенные Штаты и Российская Федерация). Прежде всего, это экономические интересы: освоение Арктики, вопросы милитаризации. Особое значение имеет обсуждение Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который предложил рассмотреть президент России.

"Нельзя сводить их встречу только к обсуждению ситуации в Украине. За три часа, безусловно, они затронули весь комплекс тем. Часто бывает так, что по каким-то вопросам решение еще не принято, сделка не состоялась, как любит говорить президент Трамп. Но по другим направлениям уже начались предметные дискуссии на уровне специалистов", - обратил внимание эксперт.

Юрий Воскресенский перечислил важные на его взгляд темы для двух государств: это Арктика, милитаризация региона, торговля прежде всего экономическими ресурсами. "Например, обсуждались вопросы, связанные с газотранспортной системой. У России простаивают две ветки газопровода, которые теоретически можно было бы передать в концессию американцам. В целом вопросов для сотрудничества очень много", - отметил он.

Юрий Воскресенский:

"Фактически Россия и США - страны-соседи, их разделяет лишь Берингов пролив, в самом узком месте расстояние между Россией и Америкой всего 4 километра. Это действительно ближайшие соседи. Даже президент Путин, когда приехал в Анкоридж, обратился к Трампу на английском (по крайней мере так утверждают специалисты, расшифровавшие его слова по губам: "Привет, сосед!"

"По тому, как президенты расстались, было видно, что встреча прошла успешно. Даже сам факт их совместного выхода к журналистам говорит о том, что обе стороны остались довольны. Значит, подобные встречи, скорее всего, будут продолжаться.