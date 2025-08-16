3.72 BYN
Трамп заявил европейским лидерам, что он готов к предоставлению прямых гарантий безопасности Украине
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что он в большей степени, чем раньше, готов к предоставлению прямых гарантий безопасности Украине со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет ТАСС.
По данным издания, Трамп сделал это заявление в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами, который состоялся на борту его самолета во время возвращения со встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. При этом характер потенциального участия США в обеспечении безопасности Украины в ходе звонка не уточнялся.