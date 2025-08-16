Восточный взгляд - китайские и индийские СМИ оценили саммит на Аляске

В разных частях света, на Западе и на Востоке по-разному оценили встречу президентов России и США, ее значение и итоги.

С большим вниманием следили за событием в Китае. Информационное агентство "Синьхуа" обратило внимание, что переговоры двух лидеров не ограничились украинской темой, обсуждались вопросы отношений между странами и проблемы глобальной стратегической безопасности.

Индийская пресса отмечает подчеркнутое дружелюбие лидеров сверхдержав, но с сожалением отмечает, что вопрос о введении США дополнительных тарифов против стран, закупающих российские энергоресурсы, остается подвешенным. Против Индии эти тарифы в размере 25 % уже объявлены. Были ожидания, что после переговоров на Аляске пошлины снимут, но пока не получилось.