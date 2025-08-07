3.69 BYN
Wall Street Journal: потери мирового автопрома из-за пошлин США составили 12 млрд долларов
Автор:Редакция news.by
Потери мировых автопроизводителей из-за пошлин США составили почти 12 млрд долларов, пишет газета Wall Street Journal. Это наибольший ущерб отрасли со времен пандемии COVID-19, отмечает издание.
Самые большие потери во II квартале этого года понесла японская компания "Тойота" - свыше 3 млрд, а наименьшие - около 300 млн долларов - американская "Тесла".
Согласно прогнозам издания, в будущем убытки многих производителей продолжат увеличиваться. Чистая прибыль 10 крупнейших автопроизводителей, за исключением компаний Китая, может снизиться почти на четверть к концу календарного года.
И на этом фоне Евросоюз намерен искать новые рынки для снижения зависимости от США, пишет Bloomberg.