3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
WP: Парад Победы в Москве ознаменовал провал попыток Запада изолировать РФ на международной арене
Парад Победы, прошедший на Красной площади в Москве, ознаменовал провал попыток Запада изолировать Россию на международной арене. С такой оценкой выступила американская газета The Washington Post, пишет ТАСС.
"Когда российские танки, ракеты и беспилотники пронеслись по Красной площади на ежегодном параде в честь Дня Победы к Владимиру Путину присоединились по меньшей мере два десятка мировых лидеров, что ознаменовало его собственную победу как лидера, которого Запад стремился изолировать", - указано в материале.
По оценке газеты, глава российского государства "предстал в качестве уверенного глобального лидера, движущегося к тому, чтобы нанести поражение Украине на фоне износа союза США и Европы, давления на украинские войска и переговоров, которые идут по большей части на условиях России".
WP подчеркивает, что "Путин, стоя рядом с Си Цзиньпином, позиционирует себя как лидер в новом миропорядке, где больше не доминируют США".
В параде на Красной площади приняли участие военные из Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Египта, Казахстана, Кыргызстана, КНР, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. На центральной трибуне за парадом наблюдал президент России Владимир Путин, а также 27 зарубежных лидеров.
Фото: РИА Новости