WP: Санду рискует доверием избирателей, преследуя подозреваемых в "работе на Россию"

Последние решения главы Молдовы Майи Санду о преследовании лиц, якобы подозреваемых в работе на Россию, рискуют подорвать доверие к официальной власти. Об этом написала газета The Washington Post накануне парламентских выборов, которые проходят в республике 28 сентября.

Такие меры, отмечает издание, могут оттолкнуть те слои населения, которые и без того не доверяют центральному правительству. Санду, которая уже успела отдать свой голос, готова поставить под сомнение неправильный, по ее мнению, выбор народа. Она не исключила, что результаты выборов могут быть аннулированы из-за обвинений во вмешательствах в избирательный процесс.

Майя Санду, президент Молдовы:

"На этих выборах многое поставлено на карту для нашей страны. Молдаване достаточно сильны и, несмотря на масштабное вмешательство России, сами примут решение. У Молдовы будет шанс продолжить укреплять демократию, защищать мир и интегрироваться в ЕС. Но если молдаване не мобилизуются в достаточной мере, и вмешательство России существенно повлияет на наши выборы, то Молдова может потерять все, чего она добилась".

К выборам Санду подготовилась основательно - многих оппозиционных кандидатов отстранили, проведены сотни рейдов и арестов. В частности, двум оппозиционным партиям отказано в участии - одна из них, "Великая Молдова", заявила, что остается в бюллетенях до решения суда. Глава второй, "Сердце Молдовы", назвала отстранение незаконным.

Избирательный процесс в стране организован непропорционально - в Приднестровье открыто всего 12 участков. К тому же власти начали внезапный ремонт большинства мостов через Днестр. На открытых маршрутах - огромные очереди.

На мосту "Рыбница-Резина" уже образовалась пробка - люди не могут попасть на участки. На другом открытом мосту граждан тоже не пропускают, говорят, что "зависла программа".

Нарушения фиксируют в Румынии, Франции, Испании и Германии. Сообщают о неработающих камерах наблюдения, использовании неопечатанных ящиков для голосования и недопуске наблюдателей на участки.